رئيس الوزراء الباكستاني: ننفذ إصلاحات اقتصادية صعبة

وكالات:

أكد رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، على أن بلاده تتجه نحو تنفيذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية والقانونية الصعبة بهدف وضع البلاد على طريق التنمية المستدامة، الأمر الذي يسهم فيما بعد في تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأضاف خان خلال زيارته إلى الإمارات للمشاركة في فعاليات الدورة السابعة للقمة العالمية للحكومات المنعقدة حاليًا بدبي، أن هذه الإصلاحات من شأنها تمكين

باكستان من استعادة صمود اقتصادها ووضع الأسس لنمو أقوى وأكثر شمولا، مؤكدا أن السياسة الجديدة للحكومة تضع في أولوياتها حماية الفقراء وتحسين مستويات معيشة الناس بطريقة مستدامة.وأوضح عمران خان، حسبما أوردت شبكة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الأحد، أن بلاده تتمتع ببيئة مواتية للاستثمار في ظلالحكومة الحالية، منوها إلى ذروة التقدم التي شهدتها بلاده خلال حقبة السيتينيات.ويشارك خان في هذه القمة السنوية التي تضم رؤساء دول، وحكومات، وصانعي السياسات حول العالم، إلى جانب كبار رجال الأعمال وخبراء، لمناقشة الفرص الراهنة والمستقبلية بغرض تحسين الإدارة في بلادهم من خلال إجراء إصلاحات، وتشجيع الابتكارات وتطوير التكنولوجيا.ويرافق خان في زيارته لدولة الإمارة العربية المتحدة من حكومته وزراء الخارجية شاه محمود قريشي، والمالية أسد عمر، وشئون الملاحة البحرية سيد علي حيدر زيدي.