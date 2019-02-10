كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تركيا.. أنباء عن لقاء بين أردوغان ورئيس المخابرات السورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال موقع "Snack Syria" السوري، إن رئيس جهاز الاستخبارات السورية اللواء علي مملوك، زار تركيا في يناير الماضي، والتقى عدداً من المسؤولين في الحكومة التركية، بما فيهم الرئيس رجب طيب أردوغان.

وحسب الموقع، التقى اللواء علي مملوك في زيارته إلى تركيا بنظيره التركي هاكان فيدان في مدينة أنطاليا جنوب غرب تركيا، رغم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفق ما نقلت صحيفة زمان التركية، اليوم الأحد.

وقال الموقع السوري الإخباري إن اللقاءات تناولت إخراج عناصر حزب العمال الكردستاني من المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا، ونقلت عن مصدر أمني رفض كشف هويته "طلب المسؤولون الأتراك أن تكون السيطرة على المنطقة الآمنة في أيديهم وحدهم. إلا أن هذا الطلب قُوبل بالرفض من قبل الحكومة السورية وروسيا".

وأوضح الموقع أن الاجتماع شهد الاتفاق على إقامة نقاط مراقبة تركية في بعض المناطق الواقعة في شمال سوريا، والمشاركة في الإدارة المدنية التي سيسكنها أهالي المنطقة، وفي المقابل تضمن تركيا أمن قوات النظام السوري في المنطقة.

وأكد الموقع أن المسؤولين الأتراك والسوريين التقوا مرةً ثانية، في نهاية الأسبوع الماضي "في موسكو، واتفقوا على إخراج حزب العمال الكردستاني من المنطقة الحدودية، وإعادة رفع العلم السوري على الأراضي الواقعة في شمال سوريا".

وأشار الموقع إلى أن رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان، سبق له الاجتماع بعلي مملوك في قاعدة حميميم في اللاذقية في 18 فبراير 2018، في لقاء حول عملية غصن الزيتون.

ويُذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث قبل أيام قليلة عن احتفاظ باتصالات مع حكومة دمشق قال إنها "على مستوى منخفض".

