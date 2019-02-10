كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران: عملاء استخبارات هربوا عالم ذرة من طهران إلى أمريكا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تهريب جهاز الموساد الإسرائيلي عالم ذرة إيراني، في عملية مشتركة مع أجهزة الاستخبارات البريطانية، والأمريكية، من طهران إلى الولايات المتحدة، عبر أوروبا.

ووفقاً للتقرير، نظم الموساد عملية سرية لتهريب عالم من إيران إلى تركيا في سبتمبر 2018، وبعدها قطع العالم 5 آلاف كلم على مدار شهرين من تركيا إلى بريطانيا، التي حاولت إخفاء تدخلها في العملية.

وعبر العالم الإيراني في رحلته اليونان، وألبانيا، وصربيا، وكرواتيا، وسلوفانيا، والنمسا، وألمانيا، وفرنسا. ومن شمال فرنسا تسلل مع مجموعة مهاجرين عبر قناة المانش على متن قارب مطاطي إلى بريطانيا التي وصلها في ليلة رأس السنة.

وعندما وصوله إلى بريطانيا تسلمته الاستخبارات البريطانية للتحقيق معه، قبل أن تضعه على متن رحلة إلى رحلته الولايات المتحدة.

وقال مصدر مطلع على العملية حسب الصحيفة: "لم تسر الأمور بسلاسة.. في إيران لاحظوا غيابه بسرعة، وأبلغوا القوات الخاصة للحرس الثوري الإيراني".

وأوضح المصدر أن الجزء الأصعب كان تهريبه عبر فرنسا، التي لم تعرف بخط تهريبه إلى بريطانيا.

وقال نفس المصدر، "لم يتمكن فريق التهريب من وضع العالم في طائرة، فدفعوا به إلى قارب مهاجرين".

وقال مصدر إسرائيلي للصحيفة، إن العملية خُطط لها بحذر وحرصٍ، على مدار أشهر طويلة.