كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقوقي: الرعاية الصحية والنفسية لضحايا المتفجرات بالعراق غائبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مدير منظمة قناديل الرحمة لرعاية ضحايا الإرهاب والمعاقين من بغداد، علي حيال، إنَّهُ للآسف الشديد لا يُوجد تَفاعل مع الألغام الموجودة في العراق بصورة عامة.

وأضاف حيال، خلال لقائه على قناة الغد الإخبارية، مع الإعلامي أحمد بصيلة، أنَّ ضحايا الإرهاب في العراق مع الآسف لا يُوجد يد ترعاهم بل توجد يد تُشارك في قتلهم، والدليل على ذلك رصدت أموال طائلة لضحايا الإرهاب لكنها لم تصرف، ورصد أيضًا لضحايا الإرهاب من عام 2006 إلى عام 2015 ما يُقارب ألف و200 مليار دينار عراقي، وهذه الأموال تمَّ إرجاعها وبعضها تمَّ تحويلها للقمة العربية لترميم الشوارع والفنادق وتركوا الجرحى يعانون الأمرين.

وأوضح حيال، أنه لا توجد رعاية صحية في المستشفيات العراقية، وأغلبية الجرحى يقومون بشراء الأطراف الصناعية على حسابهم الخاص.

ويعاني الكثير من العراقيين من معضلة القنابل والأحزمة الناسفة التي تُركت منذ سنوات، ففي العام الماضي فقط تم رفع سبعة عشر ألف عبوة متفجرة والتي باتت تهدد حياة العراقيين، بالإضافة إلى ضحايا الحروب والإرهاب ممن يعانون من عدم وجود رعاية صحية لهم وتوفير الأطراف الصناعية للمعاقين منهم.