مغربي يحاول قتل حبيبته دهسا بعد رفضها إجهاض حملها بتوأم!

في قصة مأساوية، حاول مهاجر مغربي يقيم في إيطاليا دهس صديقته بسيارته، بعدما رفضت إجهاض حملها بتوأم.

ونقلت وسائل إعلامية إيطالية، أمس السبت، أن الاعتداء وقع في “سان مارتينو سيكوماريو”، في منطقة بافيسي، بعدما حاول المغربي البالغ من العمر 30 سنة دهس صديقته التي تصغره بـ7 سنوات، قصد إرغامها على إنزال التوأم في بطنها.

وبعدما لم يتوصلا إلى حل، وتشبث الامرأة بالحفاظ بالحمل، قرر الشاب أن يتصرف بطريقته الخاصة دون أن يفكر في عواقب أفكاره، حيث أن الاعتداء تسبب لها في جروح، وتم نقلها إلى المستشفى كما تقدمت بشكاية بعد تعرض حياتها وحياة جنينيها للخطر.

وتم اعتقال المهاجر المغربي من أجل محاولة القتل العمد والإجبار على الإجهاض، فيما ستظل الأم لمدة شهر داخل المستشفى إلى حين استقرار وضعها الصحي.