بنكيران يخرح عن صمته في قضية “المعاشين” ويهدد باللجوء إلى القضاء: على العثماني وبنشعبون التدخل!

لم يتأخر رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران في الرد على الوثائق المسربة بخصوص استفادته من المعاش التكميلي، إضافة إلى المعاش الاستثنائي الذي متعه به الملك محمد السادس.

وكتب ابن كيران في تدوينة فايسبوكية، قبل لحظات، أن ما نشر هو “خبر كاذب”، مؤكدا أن المعاش الوحيد الذي يتوصل به الآن، هو المعاش الاستثنائي، مشددا أنه لا يتوصل بأي معاش مدني تكميلي آخر.

وطلب الأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير المالية محمد بن شعبون أن يوضحا هذا الأمر، ملوحا باللجوء إلى القضاء، وأنه سيعود لتوضيح هذه الأمور بشكل مفصل بالصوت والصورة.

وتم الترويج، عشية أمس الأحد، لوثيقة، وقعها محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، تشير إلى استفادة ابن ميران من قيمة المعاش الذي وصلت إلى 70 ألف درهم، أي 7 ملايين سنتيم، والذي أمر به الملك.

وتطرقت المواد الثلاث من الظهير الشريف إلى منح عبد الإله بنكيران معاشا استثنائيا، على أساس أن يمنح له نهاية كل شهر كمعاش تكليمي للمعاش المدني الذي يتقاضاه، على أساس أن يقتطع من ميزانية الدولة.