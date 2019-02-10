حجاب المرأة و”لحية” الرجل ..هل هي ضرورة أم قناعة شخصية عند المغاربة؟ – فيديو

تفاعل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مع واقعة النائبة البرلمانية ماء العينين، بعد انتشار صور لها بدون حجاب خارج المغرب، الشيء الذي أثار حملة افتراضية بين مؤيد ومعارض، بالإضافة إلى نشر صور. عدد من القادة السياسيين لحزب العدالة والتنمية معلقين على شكل “اللحية” وحجمها “.

الموضوع وجد له مكانة مهمة على أرض الواقع، حيث عبر البعض ممن استقت “اليوم 24” آراءهم، اليوم الأحد، بالشارع، عن اقتناعهم بضرورة ارتداء المرأة للحجاب أكثر من التزام الرجل بـ”اللحية”، معبرين عن غضبهم من المشاهد التي يرونها في الشارع العام.

مواطنون صرحوا لـ”اليوم 24″، بأن المرأة تبقى لها مكانة خاصة في الأسر المحافظة وداخل المجتمع عموما، إذ يشعرون بغيرة كبيرة تجاهها، مطالبين ببقائها منضبطة للأعراف لتجنب تعرضها للتحرش وأمور أخرى سلبية، في حين أكدوا على أن الرجل يحظى بحرية كبيرة في التعامل داخل المجتمع بالمظهر الذي يراه مناسبا.

واعتبروا في نفس الوقت، على أن ارتداء المرأة للحجاب تبقى مسألة حرية واقتناع، مع ضرورة احترام الآخر والتماس الاعذار لتصرفاته في بعض الأحيان، خصوصا وأن الأجيال تتعاقب والظروف تتغير، ولا يمكن ان تفرض علي الأشخاص أشياء غير مقتنعون بها.