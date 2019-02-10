بشرى سارة للبيضاويين..الأشغال ب”دونور” تتقدم وهذا موعد افتتاحه

مفاجاة سارة للجماهير البيضاوية، تلك التي كشف عنها إدريس مولاي رشيد، ممثل شركة الصيانة المكلفة بملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء، بخصوص موعد افتتاح المركب الرياضي.

وأكد المسؤول عن الشركة، في تصريحات صحفية، مساء اليوم الأحد، أن وثيرة الأشغال بالمركب الرياضي تتقدم، في إشارة إلى إمكانية انتهائها قبل الموعد المحدد سلفا، وهو يونيو2019.

وكانت الشركة الملكلفة بتدبير مرافق الملعب وأيضا الصيانة، قد أعلنت قبل أسابيع عن إغلاق “دونور”، بسبب أشغال صيانة العشب وأيضا المرافف الخارجية، ما اضطر الثنائي الوداد والرجاء الرياضي إلى نقل مباريتهما إلى ملعب الأب جيكو، أو خارج الدارالبيضاء بالمسابقات القارية والعربية.