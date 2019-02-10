عزوف عن السياسة وتمرد على الواقع وحلم الهجرة..هكذا يبني الشباب عالمهم الخاص

تعيش شريحة كبيرة من الشباب المغاربة على هامش الحياة العامة، منغلقين على أنفسهم مكتفين بمحيطهم الصغير، وذلك بسبب الانتكاسات المتتالية التي عرفتها هذه الفئة، أهمها انتشار ظاهرة البطالة في الصفوف المتعلمة منها، وعدم إشراكهم في الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، بالإضافة إلى نمو إحساس عام بالإحباط، وهذا ما دفع نسبة مهمة من الشباب إلى العزوف عن كل شيء، عن التعليم، عن الرياضة عن الثقافة وعن السياسة. وهنا حين نتحدث عن السياسة نستحضر ظاهرة العزوف، حيث أن الأغلبية الساحقة من الشباب لم تعد تشارك في الفعل السياسي ولا تهتم بشؤونه بشكل مباشر.

وفي هذا الصدد، يعتبر عبدالواحد النقاز، الباحث في علم الاجتماع، أن وضعية الشباب المغربي اليوم، هي وضعية صراع جيلي بين نخبة تحتكر القرار وتسعى إلى الحفاظ على مصالحها عبر الاستقرار، وبين فئة شابة تتطلع إلى التغيير والتأثير واكتشاف وجه آخر للحياة، مشددا على أن الشباب المغربي لا يمكن إلا أن يكون متمردا، فهذا من صميم تركيبته النفسية والسوسيولوجية. وتاريخ المغرب يقول إن الشباب هم من صاغوا وثيقة المطالبة بالاستقلال، وهم من أسسوا جيل التحرير وأحزاب الحركة الوطنية. والتلاميذ هم من أطلقوا شرارة أحداث مارس 1965 وأحداث الدار البيضاء 1981..

ويوضح النقاز أكثر قائلا: “إذن، التمرد ليس شيئا غريبا عن الشبيبة المغربية. لكن الجديد هو طبيعة هذا الاحتجاج في مجتمع تدفعه العولمة إلى تحولات بنيوية وجذرية، نحن نعيش عصر التحولات الكبرى وسببها هو الثورة المعلوماتية التي ستقلب النظام الاجتماعي برمته في السنين المقبلة، وعندما نقول النظام الاجتماعي نعني البنيات والمؤسسات والعلاقات الاجتماعية وكلها ستعرف تحولات جذرية وستجعلنا نعيش بطريقة أكثر انعكاسية من الأجيال السابقة”.

وفي الوقت الذي كشفت عدد من التقارير الرسمية والدولية عن وضعية الشباب المقلقة، والتي تؤكد عزوف الشباب عن الحياة العامة، يرى إسماعيل الحمراوي، رئيس حكومة الشباب الموازية، أن “وضعية شباب اليوم، أضحت تفرز مجموعة من المعطيات المقلقة حول مستقبل ثلث سكان المغرب. المسألة أضحت تطرح بشكل حتمي وتتطلب من مجموعة من الفاعلين التفكير في تقديم مجموعة من البدائل المبتكرة التي تجيب عن الأزمة الحالية وحلحتها”، مشددا أنه على “صانعي السياسة أن يلتقطوا الرسائل عبر مجموعة من المؤشرات الأساسية، فعدة مناطق في المغرب اليوم، أصبحت تعيش وقفات احتجاجية وصلت إلى حدود 11 ألف وقفة، بحسب معطيات رسمية.

هذه إشارة إلى أن الشباب اليوم، لا يحتج فقط، على مطالب فئوية تهمه، بل أضحى يطالب بأن يكون مساهما في السياسات العمومية، ومساهما في الاندماج التنموي من خلال محاربة الفساد “والحكرة” وتحقيق العيش الكريم والرفاه الاقتصادي”.

ويضيف الحمراوي أن الشباب، يتحمل، هو كذلك، جزءا من مسؤولية التهميش الذي يطاله قائلا إن: “الشباب اليوم، يجب ألا يبقى بعيدا عن الممارسة السياسية والمدنية، يجب أن ينخرط بشكل جدي بالدفاع عن قضاياهم، لأن المؤشرات تدل على أن الشباب غير راض بتاتا عن الحياة السياسية ويعزف بشكل من الأشكال عن الحياة السياسية.