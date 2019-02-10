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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية الإمارات يتسلم أوراق اعتماد سفير المملكة والان نبدء بالتفاصيل
ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالسفير تركي الدخيل، متمنياً له التوفيق في مهام عمله الجديد بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين.
وأكد سموه أن العلاقات بين المملكة والإمارات العربية المتحدة تشهد تطوراً في جميع المجالات، في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين، مشيراً إلى الحرص المستمر على تعزيز هذه العلاقات المتنامية بما يعود بالخير على شعبي البلدين الشقيقين.
من جانبه، نقل السفير تركي الدخيل تحيات وزير الخارجية إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، معرباً عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات.
كما أعرب عن أمله أن تشهد العلاقات بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء على مختلف الأصعدة.
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