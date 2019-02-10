شكرا لقرائتكم خبر عن «الصفدي» و«عريقات» يبحثان التطورات الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم، مع أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية الدكتور صائب عريقات، التنسيق والتشاور بين البلدين في جهودهما المشتركة لإيجاد أفق سياسي نحو حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، على أساس حل الدولتين الذي يضمن الحقوق الفلسطينية المشروعة كاملة، وفِي مقدمتها الحق في الحرية، والدولة المستقلة على خطوط الرابع من يونيو للعام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحذرا في بيان صحفي، من خطورة استمرار الوضع الراهن، مشددين على ضرورة إطلاق جهد دولي فاعل لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام الشامل في المنطقة.