شكرا لقرائتكم خبر عن «الصفدي» و«عريقات» يبحثان التطورات الفلسطينية والان نبدء بالتفاصيل
وحذرا في بيان صحفي، من خطورة استمرار الوضع الراهن، مشددين على ضرورة إطلاق جهد دولي فاعل لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية سبيلًا وحيدًا لتحقيق السلام الشامل في المنطقة.
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