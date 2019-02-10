عبدالله بن زايد يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسلم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، نسخة من أوراق اعتماد تركي بن عبدالله الدخيل سفير السعودية الجديد لدى الإمارات.

ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالسفير الجديد، متمنيا له التوفيق في مهام عمله بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين.

وأكد أن العلاقات بين الإمارات والسعودية تشهد تطورا في جميع المجالات في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين، مشيرا إلى الحرص المستمر على تعزيز هذه العلاقات المتنامية بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

من جانبه، نقل تركي الدخيل تحيات وزير الخارجية السعودي إلى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، معربا عن سعادته بتمثيل بلاده لدى دولة الإمارات.

كما أعرب عن أمله أن تشهد العلاقات بين الإمارات والسعودية المزيد من التطور والنماء على مختلف الأصعدة.