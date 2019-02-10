المقاومة اليمنية تحقق انتصارات بالضالع وحجة ومقتل 23 حوثيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حققت المقاومة الشعبية اليمنية، الأحد، انتصارات واسعة في محافظتي الضالع وحجة جنوب وشمال البلاد، وكبدت مليشيا الحوثي الإرهابية 23 قتيلاً فيما جرح وأسر العشرات.

وذكر موقع وزارة الدفاع اليمنية أن المقاومة الشعبية في الضالع، تمكنت من السيطرة على عدة مواقع جديدة في مديرية "الحشاء" غربي المحافظة، في مواجهات أسفرت عن مقتل 8 حوثيين وإصابة 4 آخرين.

وقالت المصادر إن المقاومة اليمنية بمشاركة كبيرة من الجيش اليمني وقوات التحالف العربي حررت بلدات "الزقماء" و"حبيل يحيى" و"حبيل نعمة" كما استهدفت تعزيزات حوثية كانت متجهة إلى مناطق "الطاحون" و"المشواس" و"بلاد الحيقي"، وأجبرتها على التراجع صوب محافظة إب المجاورة.

إلى ذلك، دفع الجيش اليمني بالكتيبة السابعة التابعة للمنطقة العسكرية الرابعة لمساندة المقاومة الشعبية في مديرية الحشاء، وتأمين المقرات الحكومية بمركز المديرية، حسب المصادر.

في ذات السياق، ‏تمكنت قبائل حجور بمحافظة حجة شمال اليمن لليوم الثاني على التالي من تطهير مناطق كبيرة، وتكبيد المليشيا خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.

وقال الشيخ عبده السعيدي الحجوري، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، إن قبائل حجور سيطرت على جبل "الشاحي" وجبل "الحوج" ووصلت إلى تخوم جبل "الذنبة" وبلدة "المدلة" بعد تطويق عناصر المليشيا وقطع تعزيزاتها من قبل قبائل "بني ريبان" شمال شرق المحافظة.

وطبقاً للمصدر، فإن المقاومة اليمنية طهرت بلدة "قريات" بالكامل، وأسفرت المعارك عن مقتل 15 حوثياً وإصابة آخرين، فيما أسرت 26 انقلابياً بينهم 6 عناصر تنحدر أصولها من صعدة معقل الحوثيين الرئيسي.