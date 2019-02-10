الان تتابع شاهد.. لافتة كبيرة لزعيم ميليشا حزب الله في وسط تل أبيب والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علقت شركة مختصة بإعادة تدوير النفايات في تل أبيب لافتة ضخمة لصورة حسن نصر الله، زعيم ميليشا حزب الله، ضمن إطار حملة تهدف إلى إجبار الإسرائيليين على المشاركة في مشاريع إعادة تدوير القناني البلاستيكية.

وعلى خلفية صورة نصر الله، كتب على اللافتة: “لا أعيد تدوير القناني البلاستيكية.. نصر الله أمضى في المخبأ 12 عاما، فما مبررك بعدم إعادة تدوير القناني؟”.