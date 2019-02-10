شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تستعيد 27 طفلاً من العراق والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (بغداد)نظمت روسيا اليوم (الأحد)، عملية ترحيل جديدة من بغداد لأطفال روسيات محكومات في العراق بتهمة الانتماء إلى تنظيم داعش الإرهابي، بحسب ما أعلنه مصدر في الخارجية الروسية، والذي أكد أن 27 طفلاً روسياً أعيدوا من بغداد إلى موسكو.
كما أكدت المندوبة الروسية لحقوق الطفل في روسيا آنا كوزنتسوفا الخبر، بحسب ما نقلت عنها وكالة تاس الروسية للأنباء.
وقتل آباء هؤلاء الأطفال خلال ثلاث سنوات من المعارك بين تنظيم داعش والقوات العراقية التي أعلنت الانتصار على التنظيم في نهاية العام 2017.
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