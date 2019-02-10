شكرا لقرائتكم خبر عن تصادم سفينتين يثير توترات بين ماليزيا وسنغافورة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ ف ب (كوالالمبور)

اصطدم مركب تابع للحكومة الماليزية بسفينة في المياه المتنازع عليها بين سنغافورة وماليزيا، ما أثار توترات بين البلدين الجارين.

واحتجزت السلطات الماليزية سفينة الشحن التي كانت ترفع العلم اليوناني واعتقلت أفراد طاقمها عقب وقوع الحادث، أمس (السبت).

واتهمت سنغافورة، التي تعد من أكثر موانئ الشحن حركة في العالم، السفن الماليزية بدخول مياهها الإقليمية وهو ما تنفيه كوالالمبور.

وتتسم العلاقات بين البلدين الجارين بالتوتر منذ انفصلت سنغافورة عن ماليزيا العام 1965.