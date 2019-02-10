شكرا لقرائتكم خبر عن السجون الإيرانية: تعذيب جنسي وبتر للأعضاء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نادر العنزي (تبوك)

كشف تقرير حول حقوق الإنسان في إيران خلال شهر يناير من العام الحالي، أن كثيراً من السجناء السياسيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان والمحتجزين في السجون الإيرانية تعرضوا لأقسى أنواع التعذيب.

ونشر ناشطون في مجال حقوق الإنسان صوراً لتعذيب المعتقلين أثناء الاستجواب، أكدت تعرضهم للعنف الجنسي ولبتر الأعضاء، فضلاً عن الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية.

يذكر أن إيران سجلت خلال شهر يناير الماضي فقط 16حالة إعدام.