المرصد السوري: القوات التركية قتلت 419 مدنيا سوريا

ذكر ​المرصد السوري لحقوق الانسان​ المعارض أن ​القوات التركية​ قتلت 419 مدنيا ​سوريا​ منذ انطلاقة الحرب في سوريا بينهم 75 طفلا، و38 امرأة.

ولفت المرصد إلى فقدان نحو 12 مدنيا سوريا على الحدود السورية – التركية، خلال الأيام الأخيرة، أثناء محاولتهم العبور إلى الجانب التركي.

وأكد المرصد، نقلا عن مصادر "موثوقة" أن المدنيين الـ 12 حاولوا الوصول إلى الجانب التركي عبر ​ريف إدلب​، بمساعدة مهربين أرادوا استغلال الأحوال المناخية السيئة و​الضباب​ للحيلولة دون اعتقالهم من قبل الجندرما التركية، إلا أن العمليات هذه تسببت بفقدان 12 شخصاً على الأقل، تأكدت وفاة اثنين منهم، فيما لا يزال مصير الباقين مجهولا.

وأحصى المرصد السوري إصابة المئات برصاص قوات حرس الحدود التركي في استهداف المواطنين السوريين الذين فروا من العمليات العسكرية الدائرة في مناطقهم.

ونقل المرصد عمن وصفهم بـ"المتنقلين" عبر الحدود السورية – التركية، قولهم إن عمليات ​إطلاق النار​ والقتل من قبل حرس الحدود التركي تجري بشكل يومي تقريبا، مؤكدين أنه في كثير من الأحيان يجري اعتقال المهربين و"زبائنهم" والتعرض لهم من قبل حرس الحدود التركي بالضرب والإهانات.