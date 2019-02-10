رئيس وزراء المغرب: لن نصبر على إيذاء الوطن وسندافع عنه بكل ما أوتينا من قوة

أكد رئيس الوزراء المغربي سعد الدين العثماني، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، "أننا لن نصبر على إيذاء الوطن وسندافع عنه بكل ما أوتينا من قوة، لأن هذا هو ما رضعناه في تربيتنا كأبناء لوطنيين قاوموا الاستعمار وأدوا أدوارا مهمة، وكأبناء حزب أول أمينه العام هو الدكتور عبد الكريم الخطيب الذي أبلى البلاء الحسن، وله مواقف مشهودة في الدفاع عن الوطن والدفاع عن الملكية".
وكان العثماني قد أكد أن"هناك من يحاول الإضرار بأمن المغرب واستقراره وقضاياه الوطنية الكبرى".
يذكر أن وكالة "أسوشيتد برس" كانت قد أعلنت عن تعليق المغرب مشاركته في التحالف العربي بعد بث قناة "العربية" وثائقياً عن الصحراء الغربية اعترض عليه المغرب.
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