النشرة: بري لم يحدّد حتى اللحظة موعدًا للقاء احمد ابو الغيط

علمت "النشرة" ان امين عام ​الجامعة العربية​ احمد ابو الغيط الّذي يصل ليلا الى ​بيروت​ للقاء عدد من المسؤولين اللبنانيين بينهم رئيس الجمهوريّة العماد ​ميشال عون​ ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ لن يلتقي رئيس ​المجلس النيابي​ نبيه برّي حيث كشفت المصادر الى أن الأخير لم يحدّد حتى اللحظة موعدًا للقاء ابو الغيط.

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