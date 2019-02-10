أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير أن "السعودية تناقش مع الولايات المتحدة سبل ضمان عدم استعادة تنظيم "داعش" مواقعه في سوريا والحفاظ على ما تم تحقيقه في شمال شرقها".
وأوضح الجبير، في مقابلة مع قناة "CBS" الأميركية، "أنني مقتنع بأننا هزمنا عمليا داعش في العراق سنهزمه قريبا جدا في سوريا، والولايات المتحدة ستواصل مشاركتها في ذلك وملاحقة التنظيم بواسطة قاعدتيها الجوية إنجرليك (في تركيا) والعديد (في قطر) وحاملات طائراتها".
كانت هذه تفاصيل خبر الجبير: نبحث مع واشنطن الحفاظ على إنجازاتنا بسوريا بعد انسحاب الأميركيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.