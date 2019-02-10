الجبير: نبحث مع واشنطن الحفاظ على إنجازاتنا بسوريا بعد انسحاب الأميركيين

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي ​عادل الجبير​ أن "​السعودية​ تناقش مع ​الولايات المتحدة​ سبل ضمان عدم استعادة تنظيم "داعش" مواقعه في ​سوريا​ والحفاظ على ما تم تحقيقه في شمال شرقها".

وأوضح الجبير، في مقابلة مع قناة "CBS" الأميركية، "أنني مقتنع بأننا هزمنا عمليا داعش في ​العراق​ سنهزمه قريبا جدا في سوريا، والولايات المتحدة ستواصل مشاركتها في ذلك وملاحقة التنظيم بواسطة قاعدتيها الجوية إنجرليك (في ​تركيا​) والعديد (في قطر) وحاملات طائراتها".