منصور: اذا كان استيراد الكهرباء من ايران الافضل بالنسبة الى السوق يجب استيراده

اشار النائب البير منصور الى اننا بحاجة الى اعادة ترتيب شركة الكهرباء لتأمين الكهرباء الذي يمثل حلم اللبنانيين.
واوضح منصور في حديث تلفزيوني، انه اذا كان استيراد الكهرباء من ايران الافضل بالنسبة الى السوق يجب استيراده بغض النظر عن اي شيء آخر، لان المصلحة الوطنية اساس في هذا الاطار.
ولفت الى ان ايران لديها قدرة انتاج كهرباء عالية وهي تبيع ارمينيا، ويجب ان تكون زيارة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الى لبنان فرصة للحكومة لنجاحها.
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