منصور: اذا كان استيراد الكهرباء من ايران الافضل بالنسبة الى السوق يجب استيراده

اشار النائب ​البير منصور​ الى اننا بحاجة الى اعادة ترتيب شركة ​الكهرباء​ لتأمين الكهرباء الذي يمثل حلم اللبنانيين.

واوضح منصور في حديث تلفزيوني، انه اذا كان استيراد الكهرباء من ​ايران​ الافضل بالنسبة الى السوق يجب استيراده بغض النظر عن اي شيء آخر، لان المصلحة الوطنية اساس في هذا الاطار.

ولفت الى ان ايران لديها قدرة انتاج كهرباء عالية وهي تبيع ​ارمينيا​، ويجب ان تكون زيارة وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ الى لبنان فرصة للحكومة لنجاحها.