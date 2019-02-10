إدغار طرابلسي: الدمارس الرسمية بحاجة لوضع مدير كفوء يأتي وفق الجدارة

أكد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​إدغار طرابلسي​ أن "​المدارس الرسمية​، سواء كانت متوسطة أم إبتدائية، هي بحاجة لوضع مدير كفوء يأتي وفق الجدارة وليس المحسوبية"، مشيراً إلى ان "هناك مدارس رسمية ممتازة تضاهي وتتوفق على مدارس خاصة في ​الإمتحانات الرسمية​".

وخلال حديث تلفزيوني، شدد طرابلسي على أنه "يجب العمل على مدراء المناطق التربوية، إذ إنه لا يوجد شخص يستطيع ان يأخذ قراراً لأنه جميع المدراء معينون بالإنابة، بينما في ​التعليم الثانوي​ الجميع لديهم إجازات جامعية"، متسائلاً عما إذا كان جميع الأساتذة من خريجي ​دار المعلمين​.