إدغار طرابلسي: الدمارس الرسمية بحاجة لوضع مدير كفوء يأتي وفق الجدارة

أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدغار طرابلسي أن "المدارس الرسمية، سواء كانت متوسطة أم إبتدائية، هي بحاجة لوضع مدير كفوء يأتي وفق الجدارة وليس المحسوبية"، مشيراً إلى ان "هناك مدارس رسمية ممتازة تضاهي وتتوفق على مدارس خاصة في الإمتحانات الرسمية".
وخلال حديث تلفزيوني، شدد طرابلسي على أنه "يجب العمل على مدراء المناطق التربوية، إذ إنه لا يوجد شخص يستطيع ان يأخذ قراراً لأنه جميع المدراء معينون بالإنابة، بينما في التعليم الثانوي الجميع لديهم إجازات جامعية"، متسائلاً عما إذا كان جميع الأساتذة من خريجي دار المعلمين.
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