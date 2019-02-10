"تعليم جنوب سيناء": توزيع 832 "تابلت" على الطلاب غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – أية السيد

أعلن محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، أنه من المقرر توزيع 832 جهاز تابلت على طلاب المرحلة الثانوية والموجهين غدًا الاثنين.

وأكد "عقل" أنه جرى تزويد جميع المدارس الثانوية بالـ"سبورات الذكية" لاستقبال المحتوى الرقمي، وجرى برمجة "التابلت" بصورة موحدة سواء للطالب أو المعلم حيث يحتوي كل جهاز على رقم تسلسلي، "‏serial number‏" لسهولة تتبعه حال فقدانه أو سرقته.

وأوضح وكيل الوزارة أن "التابلت" سوف يعد بمثابة "عُهدة شخصية" للطالب لحين انتهاء الدراسة بمرحلة ‏الثانوية العامة، ويعتبر بعدها هدية مجانية للطلاب، ولا يرده الطالب إلا في حال تحويله لنظام تعليمي آخر.