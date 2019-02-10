"الآثار" توضح حقيقة شطب سبيل الأمير خليل من السجلات الإسلامية والقبطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ يوسف عفيفي:

نفت وزارة الآثار، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية عن شطب سبيل الأمير خليل بمنطقة سوق السلاح بجنوب القاهرة من عداد الآثار الإسلامية والقبطية، مؤكدة أنها "عار تمامًا من الصحة والسبيل مسجل في عداد الآثار الإسلامية منذ عام 1951 برقم 376، والذي سيتم ترميمه بعد الانتهاء من الدراسات الفنية اللازمة".

وأوضح الدكتور جمال مصطفى رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، أن إجراءات تسجيل أي آثر في عداد الآثار الإسلامية والقبطية أو إخراجها يتم وفقا لقواعد ومراحل عديدة حددها قانون حماية الآثار رقم ١١٧ لعام ١٩٨٣ وتعديلاته.

وأضاف مصطفى، في بيان اليوم، أن التسجيل يبدأ من اللجان الفنية بالمنطقة الأثرية مرورا بلجان فنية متخصصة ثم العرض على لجنة المراجعة ثم العرض على اللجنة الدائمة، على أن يلي العرض على مجلس الإدارة وتنتهى بقرار وزير الآثار والنشر بالجريدة الرسمية.