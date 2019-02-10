فحص ٢ مليون حالة ضمن حملة "100 مليون صحة" في المنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - عاشور أبو سالم

قال الدكتور نصيف حفناوي العفيفي، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، اليوم الأحد، إنه جرى فحص 2 مليون حالة من المستهدف الكلى للمحافظة في مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة".

وأوضح "العفيفي"، أن المستهدف الكلى للمحافظة هو 2546374 مواطن، فوق عمر 18 سنة، مشيدًا بجميع العاملين في الحملة، بعد وصول المحافظة للمراكز الأولى في تنفيذ الحملة بكفاءة عالية.

يذكر أن حملة "100 مليون صحة" بدأت في محافظة المنوفية منذ الأول من شهر ديسمبر الماضي، وتنتهي بنهاية فبراير الجاري.