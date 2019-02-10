بدء توزيع أجهزة الـ"تابلت" على الطلاب في المنيا غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد المواجدي: استلمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، نحو 25 ألف جهاز "تابلت" من المقرر توزيعها على طلاب الصف الأول الثانوي.

وقال مسؤول في مديرية التعليم بالمنيا، اليوم الأحد، إنه جرى توزيع الأجهزة لجميع الإدارات التعليمية الـ9 في المحافظة، وفقًا لتعليمات الوزارة، ومن المقرر بدء توزيعها غدًا على الطلاب.

وأوضح المصدر، أن الكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2018 الخاص بتسليم وتوزيع وصيانة تلك الأجهزة وضع بعض الضوابط حتى يتثنى تسليم أجهزة التابلت للطلاب، ومنها أن يوقع كل طالب وولي أمره على إقرار خاص باستلام الجهاز، ويحرر بوليصة تأمين بمبلغ 100 جنيه، حتى يمكن تسليم جهاز آخر بالمجان للطالب في حالة فقدان الأول.

وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت بدء توزيع "التابلت" اليوم الأحد، على طلاب الصف الأول الثانوي في جميع المدارس على مستوي الجمهورية.

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