​مرصد الكهرباء: 19 ألفا و850 ميجاوات زيادة متاحة عن الحمل المتوقع اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أوضح مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية المتوقعة في الإنتاج اليوم الأحد تبلغ 19 ألفا و850 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس السبت تخفيض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

ويبلغ الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأحد 24 ألفا و 600 ميجاوات مقابل 24 ألفا و 700 ميجاوات أمس السبت، وفقا لما ذكره المرصد في نشرته اليوم، التي أشار فيها إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألف ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الأحد باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى السادسة و 40 دقيقة مساء، وكان قد ظهر أمس السبت باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015، ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية.​