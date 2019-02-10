محافظ السويس: مد موسم الصيد إلى أبريل المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - السويس حسام الدين أحمد:
قال اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس إنه التقى ممثلين عن الصيادين العاملين بخليج السويس المتضررين من قِصر مدة الصيد إلى 4 شهور فقط، بدأت في الأسبوع الأخير من سبتمبر وكان من المقرر انتهاءها غدًا الاثنين.
وأضاف "صقر" في تصريح صحفي، أنه تواصل مع الجهات المعنية بتصاريح الصيد، وطلب مد الموسم إلى شهرين إضافيين، مؤكدًا أن الجهات المعنية استجابت على الفور لطلب الصيادين.
وأشار محافظ إلى أن موسم الصيد سوف يمتد إلى يوم 10 أبريل المقبل، حرصًا على مصلحة الصيادين ومصدر رزقهم.
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