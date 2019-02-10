إنقاذ سائحتين من الغرق إثر انقلاب مركب في نهر النيل بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

تمكنت قوات الإنقاذ النهري، بالتعاون مع أصحاب المراكب، من إنقاذ سائحتين أستراليتين، بعد انقلاب مركب شراعي كانتا تستقلانه أثناء جولتهما النيلية في مدينة الأقصر.

وتلقي اللواء طارق علام، مدير أمن الأقصر، إخطارًا بانقلاب مركب شراعية على متنه سائحتين أستراليتين، كانتا في رحلة نيلية، نتيجة سرعة الرياح ما أدى إلى سقوط السائحتين في النيل، وتمكن أصحاب المراكب بالتعاون مع قوات الإنقاذ النهري من إنقاذ السائحتين.