موقع أجنبي يحذر من إلغاء المعاهدة النووية

ذكر موقع " nationmultimedia" الإنجليزي أنه في ضوء تطورات التصريحات المتراشقة بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإبلاغ روسيا بأن الولايات المتحدة ستغادر معاهدة القوى النووية متوسطة المدى (INF) ، على أساس أن روسيا تنتهكها. و أعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انسحاب روسيا من الاتفاقية، ستصبح المعاهدة باطلة ولاغية بعد ستة أشهر من الإخطار.

وأضاف الموقع أن سقوط معاهدة لعبت دورا تاريخيا، سيشكل ضربة قوية لنظام الحد من الأسلحة. وستنتهي أيضاً معاهدة ستارت الجديدة (معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية) ، التي تحدّ القوات النووية بعيدة المدى وما شابه ذلك ، في عام 2021. وستتأثّر حتماً المحادثات حول تمديد هذه المعاهدة. يجب على الولايات المتحدة وروسيا ألا يتركوا الوضع الحالي ليأخذوا مجراه ، بل يجب عليهم بدلاً من ذلك أن يبذلوا أقصى جهدهم الدبلوماسي لإبقاء معاهدة الحد من الأسلحة النووية غير صالحة.

صف صاروخي ما تعتبره الولايات المتحدة إشكالية هو صاروخ كروز الجديد الذي تطلقه روسيا.

وتابع أنه منذ عهد الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة باراك أوباما ، شددت الولايات المتحدة على رأيها بأن روسيا تنتهك المعاهدة وطالبت

موسكو بالتخلص من الصواريخ. وتنفي روسيا بعناد أنها انتهكت المعاهدة. لا يمكن تجاهل مثل هذا الموقف من التخلي عن واجبات الحد من الأسلحة كدولة نووية.

وأوضح أنه من المفهوم أن الولايات المتحدة تعمل على تعزيز قوة الردع من أجل حماية نفسها وحلفائها. وتكمن المشكلة في أن الإخطار الأمريكي الأخير بشأن الانسحاب من المعاهدة قد جاء في حين أن ترامب ، حتى بعد أن أعلن سياسة الخروج من المعاهدة في أكتوبر الماضي ، لم يقدم أي استراتيجية ملموسة تجاه روسيا. أيضا ، بسبب فضيحة مزاعم المؤامرة الروسية المحيطة بإدارة ترامب ، هناك احتمال ضئيل لإجراء محادثات قمة بين ترامب وبوتين.

وتساءل الموقع كيف سيحصل ترامب على موطئ قدم لتحسين العلاقات الثنائية مع روسيا ، التي يقال إنها في أسوأ حالاتها منذ نهاية الحرب الباردة؟ مضيفا أنه في هذه الأثناء، ظلت الصين، دون قيود من قبل معاهدة الأسلحة النووية ، تبني قدراتها

الصاروخية متوسطة المدى. من المهم بالنسبة للولايات المتحدة وروسيا أن تحافظان بثبات على الإطار الحالي، وأيضاً على الصين في جهود خفض الأسلحة.

ونصح الموقع الإدارة الأمريكية بتعميق تعاونها مع حلفائها ووضع استراتيجياتها تجاه روسيا والصين.

وأوضح ان مثل هذا السباق الدولي في مجال بناء الصواريخ ، والذي قد يعيد ذلك الذي شهدناه خلال فترة الحرب الباردة ، من شأنه أن يغير البيئة الأمنية العالمية بشكل جذري. في حالة حدوث مثل هذا التنافس في آسيا ، ستتأثر اليابان بشكل خطير. يجب على رئيس الوزراء شينزو آبي تعزيز نهجه لكل من الولايات المتحدة وروسيا. خلال المفاوضات لوضع معاهدة INF في الثمانينات ، تمت مناقشة فكرة السماح للاتحاد السوفييتي بتوجيه صواريخه متوسطة المدى في الشرق الأقصى. وأعرب رئيس الوزراء حينذاك ياسوهيرو ناكاسوني لرئيس الولايات المتحدة حينها رونالد ريجان عن مخاوفه من تلك الفكرة ، مما أدى إلى تحقيق الإلغاء الكامل للصواريخ. هذا يمكن أن يكون مثالا مفيدا.

وتنص المعاهدة ، التي وقعتها الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي في عام 1987 ، على أن الصواريخ الأرضية التي يتراوح مداها بين 500 كيلومتر و 5500 كيلومتر يجب أن يتم إلغاؤها بالكامل.

وبفضل المعاهدة ، تم القضاء على وضع الولايات المتحدة وروسيا في مواجهة بعضهما البعض في أوروبا بصواريخهما النووية ، وأوجدت إجراءات بناء الثقة التي تم اتخاذها من خلال إجراء التحقق نحو إنهاء الحرب الباردة.