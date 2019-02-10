علق زعيم "تحالف الفتح" في العراق هادي العامري، الأحد، على المعلومات التي تتحدث عن وجود انتشار وتجوال للجيش الأمريكي في مدن العراق.
وصرح العامري خلال كلمة له في محافظة ديالى بأن"القوات الأمريكية أجبن من أن تقومبتحركات في المدن العراقية، وكل ما يرد بهذا الخصوص عبارة عن أكاذيب وشائعات".
وأضاف "لن نسمح بأي تواجد بري أو قواعد جوية أمريكية بالعراق وسيقرّرُ ذلك في
وتابع بالقول "لا نمانع إذا بقي عدد من المستشارين لأغراض التدريب، وهذا تقرره الحكومة العراقية فقط".
وأشار العامري إلى أنه "ينتمي إلى المشروع المقاوم للكيان الصهيوني، ويرفض كل المتخاذلين والمستسلمين لهذا الكيان، وسيبقى لهذا المشروع وسيحافظ على السيادة الوطنية ولن يسمح لأي كان بتدنيسها"، بحسب قوله.
كانت هذه تفاصيل خبر العامري: القوات الأمريكية لا تجرؤ على التحرك في المدن العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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