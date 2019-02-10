بدء اجتماعات اللجان التابعة للبرلمان العربي

وكالات:

بدأت اليوم اجتماعات اللجان التابعة للبرلمان العربي والتي تستمر لمدة يومين تمهيدا للجلسة العامة للبرلمان التي تعقد بعد غد الثلاثاء.

وفي هذا الإطار، عقد اليوم اجتماع للجنة المعنية بدراسة التقرير الثاني للحالة السياسية في العالم العربي 2018 ، واجتماع للجنة المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي واللجنة المعنية بدراسة مقترح تشريع لقانون استرشادي لجذب رؤوس الأموال العربية للعالم العربي.



كما عقد اجتماع للجنة المعنية بدراسة مقترح تشريع قانون استرشادي حول

تحقيق الأمن الغذائي واجتماع اللجنة المعنية بإعداد مشروع قانون استرشادي لحفظ الآثار العربية.



وعقد اجتماع لجنة فلسطين وأخر للجنة المعنية بإعداد مشروع قانون استرشادي عربي للتعليم العالي والبحث العلمي واجتماع للجنة المعنية بدراسة موضوع التنمية السياحية في الوطن العربي.



كما عقد اجتماع للجنة المعنية برصد التقارير الصادرة عن الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية التي تتناول الوضع الحقوقي في

الدول العربية.



وعقد اجتماع للجنة المعنية بدراسة القانون العربي الاسترشادي لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.



فيما يعقد غدا عددا من الاجتماعات للجان البرلمان، في مقدمتها، اجتماع اللجنة المعنية بإعداد برنامج لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي واجتماع اللجنة المعنية بتحديث الاتفاقية العربية لمكافحه الإرهاب.



كما يعقد اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية والمالية، وآخر للجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الانسان، واجتماع للجنة الشئون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب.



ويعقد اجتماع للجنة دراسة ومعالجة متأخرات مساهمات الدول في موازنة البرلمان العربي ومخصصات أعضاء الدول العربية الأقل نموا، إضافة إلى اجتماع لمكتب البرلمان العربي.