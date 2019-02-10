الرئيس الفنزويلي يأمر بنشر قوات عند الحدود مع كولومبيا

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أمر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بنشر مئات من عناصر القوات الخاصة عند الحدود مع كولومبيا، وسط الأزمة السياسية التي تشهدها بلاده، حسب ما أفاد مراسل قناة روسيا اليوم.
وأكد ت القناة أن وحدات من القوات الخاصة في الجيشالفنزويلي وصلت مقاطعة تاتشيرا الحدودية تلبية لأوامر صادرة من مادورو، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء العسكريين يتجاوز 700 شخص.
ونقلت وسائل إعلام مؤخرا عن مصادر فنزويلية معارضة قولهم إن الجيش
ورفض مادورو قبول المساعدات الدولية معتبرا إياها ذريعة لبدء تدخل عسكري تقوده الولايات المتحدة في بلاده، وقال: "يريدون إرسال شاحنتين صغيرتين فيها أربعة قدور. فنزويلا ليست بحاجة إلى صدقة. إذا أرادوا المساعدة، فليضعوا حدا للحصار والعقوبات".
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