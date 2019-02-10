دافوس: سرعة التغيرات الجيوسياسية تهدد المجتمع العالمي

منتدى دافوس

وكالات:

نبه المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) كلاوس شواب إلى أن أمن المجتمع العالمي يواجه خطر الخروج عن السيطرة ؛ بسبب سرعة التغييرات الجيوسياسية على مستوى العالم والموجة الجديدة من "الشعبوية".

ورأى الرئيس التنفيذي لمنتدى دافوس - خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات التي انطلقت اليوم في مدينة دبي، أن هناك تحديا عالميا جديدا

يتمثل في التحول من عالم أحادي القطبية إلى عالم متعدد القطبية يتطلب العمل بشكل جماعي للانتقال إلى عصر جديد يتناسب مع "التعددية".



ووصف شواب اختلال التوازن الذي تسببه التكنولوجيا المتطورة والتحدي المتمثل في حماية البيانات، وانهيار النظم الاجتماعية والبيئية باعتبارها تهديدات لما سماه "النسخة

الرابعة من العولمة".



وطالب مؤسس منتدى دافوس بتطوير مدن العالم لتصبح منصات تركز على ريادة الأعمال والابتكار وتصميم المستقبل لتعزيز إمكانياتها التنافسية.. قائلا : "نريد معرفة المزيد عن مستقبل العالم من حيث خصوصية البيانات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتغيرات البيئية ولهذا علينا العمل بشكل جماعي للانتقال إلى عصر جديد من العولمة يتناسب مع العالم الحديث متعدد الأقطاب، وفي ظل الثورة الصناعية الرابعة يجب علينا التخطيط للمستقبل وعولمة أخلاقيات الأنظمة والقضاء على الفساد".