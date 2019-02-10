- 1/2
- 2/2
نبه المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) كلاوس شواب إلى أن أمن المجتمع العالمي يواجه خطر الخروج عن السيطرة ؛ بسبب سرعة التغييرات الجيوسياسية على مستوى العالم والموجة الجديدة من "الشعبوية".
ورأى الرئيس التنفيذي لمنتدى دافوس - خلال مشاركته في القمة العالمية للحكومات التي انطلقت اليوم في مدينة دبي، أن هناك تحديا عالميا جديدايتمثل في التحول من عالم أحادي القطبية إلى عالم متعدد القطبية يتطلب العمل بشكل جماعي للانتقال إلى عصر جديد يتناسب مع "التعددية".
ووصف شواب اختلال التوازن الذي تسببه التكنولوجيا المتطورة والتحدي المتمثل في حماية البيانات، وانهيار النظم الاجتماعية والبيئية باعتبارها تهديدات لما سماه "النسخة
وطالب مؤسس منتدى دافوس بتطوير مدن العالم لتصبح منصات تركز على ريادة الأعمال والابتكار وتصميم المستقبل لتعزيز إمكانياتها التنافسية.. قائلا : "نريد معرفة المزيد عن مستقبل العالم من حيث خصوصية البيانات وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتغيرات البيئية ولهذا علينا العمل بشكل جماعي للانتقال إلى عصر جديد من العولمة يتناسب مع العالم الحديث متعدد الأقطاب، وفي ظل الثورة الصناعية الرابعة يجب علينا التخطيط للمستقبل وعولمة أخلاقيات الأنظمة والقضاء على الفساد".
كانت هذه تفاصيل خبر دافوس: سرعة التغيرات الجيوسياسية تهدد المجتمع العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.