الجبير: مباحثات مع واشنطن بشأن عدم استعادة داعش مواقعه بسوريا

وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير

وكالات:

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن المملكة تناقش مع الولايات المتحدة سبل ضمان عدم استعادة "داعش" مواقعه في سوريا والحفاظ على ما تم تحقيقه في شمال شرقها.

وقال الجبير، في مقابلة مع قناة "CBS" الأمريكية نشرت اليوم الأحد، ردا

على سؤال حول ما إذا كانت لدى السعودي مباعث قلق من إمكانية استعادة "داعش" قوته في سوريا على خلفية قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من البلاد: "إنني مقتنع بأننا هزمنا عملياداعش في العراق سنهزمه قريبا جدا في سوريا، والولايات المتحدة ستواصل مشاركتها في ذلك وملاحقة التنظيم بواسطة قاعدتيها الجوية إنجرليك (في تركيا) والعديد (في قطر) وحاملات طائراتها".

وكانت الولايات المتحدة، أعلنت في 19 ديسمبر الماضي، بدء انسحاب قواتها من سوريا بقرار من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعد ما وصفه بدحر تنظيم "داعش" في الأراضي السورية.