اليمن تطرد الحوثيين من مناطق واسعة بحجة والضالع

وكالات:

سيطرت قبائل حجور في مديرية كشر (شرقي محافظة حجة اليمنية)، اليوم الأحد، على مناطق وجبال الشاحي والحوج والذنبة ومنطقة قريات، إضافة إلى السيطرة النارية على سلسلة جبال المندلة، وذلك بعد معارك مع المليشيات الحوثية بإسناد من طائرات التحالف العربي.

وقالت مصادر ميدانية يمنية - وفقا لما أوردته قناة "العربية" الإخبارية -

إن قبائل حجور تخوض، معارك مع الحوثيين شرقي منطقة العبيسة، بعد أن طهرت عددًا كبيرًا من المواقع في جبال المندلة.وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن التقدم المتسارع للمقاومة في حجور تسبب في انهيار كبير في صفوف مليشيات الحوثي التيتراجع المئات من مسلحيها ولجأوا إلى قصف المنطقة بالأسلحة الثقيلة.وذكر الموقع أن مقاومة حجور تمكنت خلال معارك اليوم من أسر 26 عنصرًا من الحوثيين، تم إطلاق 6 منهم من أبناء مديرية الجميمة، كبادرة حسن نية.كما سيطرت المقاومة الشعبية في محافظة الضالع (جنوبي اليمن)، على عدة مواقع جديدة في مديرية "الحشاء" غربي المحافظة، عقب مواجهات تكبدت خلالها مليشيات الحوثي الانقلابية 12 قتيلًا وجريحًا في صفوفها.