مندوب منظمة التعاون الإسلامي: التواصل مع الشارع طفرة نوعية في الدبلوماسية

كتبت- هبة مصطفى

أدلى السفير محمد نجم مندوب منظمة التعاون الإسلامي بتصريحات خاصة لصحيفة الوفد بمناسبة مرور 50 عاما على المنظمة، قال إنه لأول مرة تحقق المنظمة إنجازات ملموسة وطفرة نوعية في هذا المهرجان و قدمت نوع جديد من الدبلوماسية وهو التواصل مع الجمهور والشارع، والتعريف بالمنظمة التي لم يكن يعرفها الكثير من قبل.

وأضاف أن العروض الفنية والشعبية من مختلف الدول

الإسلامية التي قدمت في الأوبرا بالتعاون مع وزارة الثقافة، نقلت خبراتها وتجربتها الثرية لمصر وتعرفنا على الدول الأخرى، ورسمت لوحة جميلة من التنوع ثقافي كبير بين الدول.

وأوضح أن التحديات التي تواجها المنظمة الإسلامية هي نفسها التحديات التي تواجها أفريقيا وأسيا والوطن العربي سواء كانت تنموية أو

إقتصادية وتحديات أو سلمية وأمنية.

ونظمت فعاليات مهرجان منظمة التعاون الإسلامي لأول مرة في مصر، بالتعاون بين وزارات الثقافة، الخارجية ، الشباب والرياضة الآثار، واستمرت على مدار خمسة أيام، تحت شعار " أمة واحدة وثقافات متعددة .. فلسطين في القلب "، وتضمنت مجموعة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية، هدفت للتأكيد على قيم الإسلام النبيلة، التى تدعوا إلى التسامح ونبذ العنف والتطرف وإبراز وحدة هوية أبناء الأمة الإسلامية وذلك بحضور عدد من سفراء ووفود الدول المشاركة.