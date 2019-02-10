محادثات تمويل الجدار تتأزم مع اقتراب موعد إغلاق الحكومة الأمريكية

ذكرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية، اليوم الأحد، تأزم المحادثات الحزبية الساعية إلى حل الخلاف بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحزب الديمقراطي ذي الأغلبية في مجلس النواب، على إقامة جدار حدودي جنوبي البلاد وتفادي إغلاق جديدللحكومة الأمريكية يوم الجمعة المقبل.
وأوضحت الصحيفة أن المشرعين يستمرون في تبادل العروض في محاولة للانتهاء من حجم التمويل الذي يمكن أن يخصص لإقامة حواجز على طول الحدود
وتنتهي مهلة ترامب والمشرعين في 15 فبراير؛ لتمرير تشريع جديد بميزانية مؤقتة للحكومة لاستمرار تشغيلها وعدم دخول إغلاق جزئي آخر بعد الإغلاق الذي استمر أكثر من شهر في 25 يناير الماضي.
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