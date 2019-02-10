أوتوستراد يُشعلها بين باسيل وفنيانوس.. والأخير: "فيك تكذب عبعض الناس!"

ردّ وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس على وزير الخارجية جبران باسيل من دون أن يسميه، وذلك في تغريدة عبر حسابه على "تويتر"، بعدما قام باسيل بجولة على أوتوستراد شكا صباح الأحد، ونشر صورتين، وعلّق قائلاً: "أوتوستراد الشمال مسكّر من اكتر من شهر وسلامة الناس مهدّدة... ما بيصير هيك تقصير كرمال محاسيب وتنفيع، والناس واقفة على الطريق!".

فما كان من وزير الاشغال إلا أن غرّد ناشرًا صورة تصور هندسي كان أعدّه لمعالجة انهيار شكا، وقال: "فيك تكذب عبعض الناس بعض الأوقات بس ما فيك تكذب عكل الناس كل الوقت"، لافتًا الى أنّ وزارة الأشغال وقّعت تعاوناً مع جامعتين هما "اللبنانية" و"البلمند" لوضع تصور هندسي لمعالجة انهيار شكا، وقال: "للعلم فإنّ خزينة الدولة لم تتكلف حتى تاريخه بالرغم من كل الاشغال التي حصلت ليرة لبنانية واحدة. هكذا يكون الحفاظ على المال العام".