كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد بن زايد وعمران خان يبحثان تعزيز التعاون والمستجدات الإقليمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ودولة عمران خان، رئيس وزراء جمهورية باكستان الاسلامية الصديقة، سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ورحب سموه خلال جلسة المحادثات، التي عقدها الجانبان في أبوظبي، بزيارة رئيس الوزراء الباكستاني إلى الدولة، والتي تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية باكستان الصديقة، معرباً عن ثقته بأن الزيارة ستعطي دفعا قويا لهذه العلاقات إلى نطاقات أوسع.

و سيلتقي رئيس الوزراء ، في زيارته التي تستغرق يومًا كاملاً مع قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدًا عن مؤتمر القمة حول الاقتصاد والذكاء الاصطناعي والفرص المستقبلية للتنمية.

وفي خطابه الرئيسي ، سيلقي رئيس الوزراء الضوء على رؤية باكستان مزدهرة وقوية في قمة دبي.

وقال بيان للمكتب الأجنبي إن الاجتماع السنوي لرؤساء الدول والحكومات وصانعي السياسات وقادة الأعمال والخبراء سيوفر فرصة لمناقشة الفرص الحالية والمستقبلية لتحسين الحكم من خلال الإصلاح والابتكار والتكنولوجيا.وأضاف أن مشاركة رئيس الوزراء ستؤكد اهتمام باكستان القوي بالاقتصاد والذكاء الاصطناعي والتنمية الخضراء وأهمية الابتكار للنمو. "سيشجع الاستثمار في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الباكستاني".