كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كشف مخطط تركيا للسيطرة على سوريا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير إعلامية أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط للسيطرة على سوريا بإخضاعها للميليشيات. ونقلت "مداد نيوز" عن وكالة سبوتينك الروسية، أن تركيا تستنسخ تجربة ميليشيات حزب الله في لبنان وتحول ميليشيات جبهة النصرة إلى تنظيم سياسي يتبع تركيا وتدمجه في تنظيم يدعى الجيش الوطني لفرضه على الساحة السورية أسوة بإيران وما فعلته في لبنان.

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