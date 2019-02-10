كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا.. المطالبة بتعويضات عن أضرار تظاهرات "السترات الصفراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب المسؤولون في المجالس المحلية بكبريات المدن الفرنسية اليوم الأحد، بـ"اجتماع طارىء" مع الحكومة لبحث الإجراءات الكفيلة بتعويض المتضررين من أعمال الشغب التي تخللت بعض تظاهرات "السترات الصفراء" في الأسابيع الـ13 الماضية.

وشدد المسؤولون المحليون في بيان على "الخسائر التي تكبدها السكان والتجار" نتيجة هذه التظاهرات كل سبت، يوم التسوق للفرنسيين.

وأفاد بيان المسؤولين المحليين لكبريات المدن والبلدات الفرنسية، بأن التجار والسكان "باتوا رهائن مثيري شغب"، والخسائر باتت تقدر بـ"بضعة ملايين يورو في عدد من المدن الكبرى" مثل بوردو، وديجون، ونانت، وباريس، ورين، وروان، وسانت اتيان، وتولوز.

وطالب البيان بلقاء مع رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد" لتحديد آليات التعويض والمواكبة باسم التضامن الوطني".

ومن الخسائر والأضرار المسجلة حسب البيان "تخريب الطرقات، والأرصفة، والمقاعد العامة، ومواقف الحافلات، وإشارات المرور"، إضافةً إلى الخسائر التي تكبدها التجار.

ودعت وزيرة الدولة للاقتصاد انييس بانييه روناشيه، يوم الجمعة، التجار وأصحاب المؤسسات الذين تضررت أعمالهم وأماكن أعمالهم بسبب ممارسات "السترات الصفراء" إلى تقديم طلبات للحصول على تعويضات.