كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليمن: المقاومة الشعبية تُكبد الحوثيين 12 قتيلاً وجريحاً في الضالع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت المقاومة الشعبية من أبناء محافظة الضالع، اليوم الأحد، من السيطرة على عدة مواقع جديدة في مديرية "الحشاء" غربي المحافظة، بعد مواجهات كبدت فيها ميليشيا الحوثي الانقلابية 12 قتيلاً وجريحاً.
وقال مصدر ميداني في المقاومة، وفق موقع "سبتمبر نت"، اليوم الأحد، إن المقاومة شنت هجوماً على مواقع الميليشيا، في مناطق الزقماء، وحبيل يحيى، وحبيل نعمة، وسيطرت عليها.
وأسفرت المواجهات عن مصرع 8 من الميليشيا، وجرح 4 آخرين، فيما لاذ البقية بالفرار إلى مديرية السبرة في محافظة إب.
وفي السياق نفسه، استهدفت المقاومة تعزيزات للميليشيا كانت متجهة إلى مناطق الطاحون، والمشواس، وبلاد الحيق، وأجبرتها على التراجع.
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