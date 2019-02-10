كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمارات نموذج يحتذى في مكافحة الاتجار بالبشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد "غاي رايدر" المدير العام لمنظمة العمل الدولية بجهود الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر.

وفي حديثه إلى وكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش قمة الحكومة العالمية السابعة التي بدأت اليوم في دبي ، قال رايدر إن منظمة العمل الدولية تشارك نجاحات الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر وتنظيم سوق العمل مع الدول الأخرى.

وقال "إن منظمة العمل الدولية تقدر جهود الإمارات في تعزيز نظام تفتيش العمل، ولدينا 25 مليون شخص على مستوى العالم ما زالوا ضحايا العمل القسري".

وأضاف: "لدينا تقييم إيجابي للغاية للتدابير التي اتخذتها الإمارات لمكافحة الاتجار بالبشر، حيث تتمتع الإمارات العربية المتحدة بسوق عمل خاصة جداً ، وعدد كبير جداً من العمال الوافدين.

كما أشار ايضا الي دور الإمارات النموذج الذى يحتذى به في بذل جهود إيجابية في هذا الصدد. كما شدد أيضا على ضرورة التعاون العالمي في مكافحة الاتجار بالبشر..

وفي نهاية حديثه أعرب عن أمله في مواصلة الإمارات جهودها في هذا الصدد ، وقال أنه متأكد من أنها ستستمر، لقد عملنا مع حكومة الإمارات للمساعدة في تعزيز عملية تفتيش العمل لضمان ظروف عمل آمنة ولدينا تقييم إيجابي للجهود التي تبذلها الإمارات العربية المتحدة".