كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الناقد الإمارتي علي بن تميم: للشعراء المصريين إسهام كبير في برنامج "أمير الشعراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح الإعلامي والناقد الأدبي الإماراتي وعضو لجنة تحكيم برنامج "أمير الشعراء، "علي بن تميم"، أن جديد البرنامج في موسمه الثامن هذا العام والذي يذاع عبر قناتي "الإمارات" و"بينونة" أن هناك نخبة مختارة من الشعراء لعلهم يتميزون بجدية الموضوعات التي يتطرقون لها ومشاركة كبيرة من الجيل الشبابي.

وأكد الإعلامي الإماراتي أن هناك حضور نسائي أكثر هذا العام، مضيفا: "نجد تراكم الخبرات عند الشعراء وأيضا المشاهدين من السنوات الماضية، وأعتقد الموضوعات ستختلف عن السنوات الماضية، لاننا سوف نجد اهتمامات الشعراء الشباب بموضوعات تعبر عن وقتنا هذا تحديدا".

وعن التحدي الذي تواجهه المرأة في الشعر قال تميم: "الشعر يحضر فيه التوجه الذكوري أكثر، والتحدي في مشاركة المرأة يتجلى في أنها كيف تقدم الصوت النسائي لأن ثمة من الشاعرات لا تستخدم لغة تعبر عن المراة، والتحدي أنها تستلهم من النساء وتكتشف لغتها الخاصة التي تعبر عن واقعهن وتحدياتهن سواء كانت في بلدها أو العالم العربي بشكل عام".

وذكر تميم أن هناك مشاركات عديدة من دول عربية وأيضا افريقية بعضها لا تتحدث العربية، موضحا: "يعبر البرنامج عن كافة توجهات الشعر العربي والجنسيات العربية".

وأكد الإعلامي الإماراتي أن الشعرية المصرية في مصر لها مكانة مرموقة وإسهام الشعراء المصريين في البرنامج اسهام كبير، ولكن المشاركات هذا العام ليست مميزة وربما يرجع السبب لوجود انشغالات في السنوات الماضية كبيرة للشباب في تحديات بعينها خاصة موجة الفوضى التي مرت فيها ليست فقط مصر ولكن المنطقة بأكملها.

