كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البرلمان الإيراني: لن نضخ أموال إضافية لصندوق التنمية العام المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توقع مركز أبحاث البرلمان الإيراني عدم دخول أي أموال إضافية إلى صندوق التنمية العام المقبل بسبب الانخفاض في مبيعات النفط وعمليات السحب من الصندوق الوطني للتنمية، بما في ذلك الأغراض عسكرية.

وحسبما ذكر "راديو فردا"، حذر المركز في تقريره من أن الصندوق يتراجع بسبب التصورات الحكومية في السنوات الأخيرة.

وفقا لصندوق التنمية الوطنية وقانون خطة التنمية السادسة، يجب إيداع ما لا يقل عن 34٪ من عائدات بيع النفط في صندوق التنمية الوطنية في العام المقبل.

هذا الأمر سيؤدي إلى ندرة المشروعات التي ستخدم الشعب الإيراني خلال الفترة القادمة.

