كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار غلاء أسعار الأسمنت في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أستمر غلاء أسعار الأسمنت في إيران خلال الفترة الماضية في جموع أنحاء إيران، بعد أن ندرت تلك الصناعة في البلاد خلال الفترة الماضية بسبب عدم توافر المواد الخام اللازمة.



وفي بداية الخريف، ارتفعت أسعار الأسمنت بنسبة 12%، ويتوقع خلال الأيام القادمة أن ترتفع الأسعار مرة أخرى بشكل كبير.

