كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقل عدد كبير من سجينات سجن قرچك إلى أيفين في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ذكرت تقارير صحفية إيرانية أنه تم نقل عدد كبير من سجينات سجن قرچک إلى سجن أيفين أمس السبت.
ووفقا للتقارير، تم نقل40 امرأة، بينما كانت رؤوسهن مغطيات، إلى القسم 240 من سجن أيفين.
ووفقًا للتقرير، فإن هؤلاء النساء هم اللواتي قاموا بحركة تمرد في سجن قرچک، والتي استخدمت معها شرطة نظام الملالي غاز مسيل للدموع من أجل السيطرة على هذا التمرد.
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