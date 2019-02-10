كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران.. استمرار قتل العمال لعدم وجود الأمن والسلامة بأماكن العمل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفى محمد رضا صادقيان، في منجم ذهب قروه بإيران، بعد سقوط ماكينة التقطيع عليه أثناء عمله.

وحث العمال المحليون السلطات المحلية والإقليمية على النظر في الحادث المؤلم، قائلين إن المسؤولين ينبغي أن يعالجوا مسألة "الأمن والسلامة" في منجم الذهب وفي مناطق العمل بشكل عام.



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